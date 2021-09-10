Воронеж, 10 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Движение транспорта, а также парковка закрыты на территории Воронежского центрального парка и на участке улицы Березовая Роща в связи с проведением международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад». Об этом сообщили в мэрии.

Bychkov Denis Воронеж

Как уточняется, в Воронежском центральном парке будет закрыто движение автотранспортных средств от шлагбаума до территории парковки и сама парковка — с 10:00 до 20:00 10, 11, 12 сентября.

Также с 10 по 12 сентября закрыто движение и запрещена парковка автотранспортных средств на участке улицы Берёзовая Роща между домами №12 и №14 (въезд на территорию Воронежского центрального парка).

Отметим, что в 2020 году фестиваль проводился в онлайн-формате из-за пандемии. В этом году фестиваль возвращается к привычному формату — он состоится 10, 11 и 12 сентября, площадкой традиционно выбран Воронежский центральный парк.