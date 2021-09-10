Соль-Илецк, Оренбургская область, 10 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области три человека отравились алкоголем, двое из них скончались, сообщает СУ СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Как установлено следствием, одним из пострадавших собутыльников в июле 2021 года приобрел спиртосодержащую жидкость, разлил ее в две пятилитровые пластиковые бутылки и хранил у себя дома. 4 сентября компания употребила спиртной напиток, что привело к трагическим последствиям. Двое мужчин в возрасте 26 и 29 лет умерли, 52-летний мужчина госпитализирован. Пациент уже допрошен следователем.

«Изъяты образцы спиртосодержащей жидкости, по которым назначены экспертизы. Установлено лицо, доставившее жидкость потерпевшему из другого региона, устанавливается место ее производства», — сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Ход расследования уголовного дела по факту отравления суррогатным алкоголем контролирует прокуратура.