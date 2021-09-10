В Оренбуржье возбудили уголовное дело из-за массового отравления алкоголем
Соль-Илецк, Оренбургская область, 10 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области три человека отравились алкоголем, двое из них скончались, сообщает СУ СКР по региону.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
Как установлено следствием, одним из пострадавших собутыльников в июле 2021 года приобрел спиртосодержащую жидкость, разлил ее в две пятилитровые пластиковые бутылки и хранил у себя дома. 4 сентября компания употребила спиртной напиток, что привело к трагическим последствиям. Двое мужчин в возрасте 26 и 29 лет умерли, 52-летний мужчина госпитализирован. Пациент уже допрошен следователем.
«Изъяты образцы спиртосодержащей жидкости, по которым назначены экспертизы. Установлено лицо, доставившее жидкость потерпевшему из другого региона, устанавливается место ее производства», — сообщает СУ СКР по Оренбуржью.
Ход расследования уголовного дела по факту отравления суррогатным алкоголем контролирует прокуратура.