Москва, 10 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Развить на своей территории туристическую отрасль и получать с этого доход сможет только часть регионов России. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра территориального и городского развития РАНХиГС Наталия Белякова в рамках сессии «Антикризисные путешествия. Открываем новую Россию» на IV Столыпин-форуме в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Не всем регионам показан туризм, а если и показан, то должен быть обоснован», — заявила она.

Благодаря пандемии коронавируса и закрытым границам, в России существенно вырос спрос на отдых внутри страны. По мнению экспертного сообщества, год карантина дал возможность сфере накопить силы для поиска новых путей стабилизации. В то же время продвижение внутреннего туризма оказалось не простой задачей, во многом схожей со сферой шоубизнеса, отметил эксперт в маркетинге территорий Андрей Сулейков.

«Сейчас продвижение стоит намного дороже, чем продакшн. Нам не сложно и не так дорого произвести продукт. Нам дорого его продвигать», — сказал он.

Что касается гастрономического туризма, то здесь Россия отличается от большинства стран, причем не в лучшую сторону, отметил ресторатор Дмитрий Левицкий. По его словам, жители других государств любят свою национальную кухню, чего не скажешь о населении РФ.

«Мы сами не любим наши национальны блюда и не готовы идти за ними в рестораны. В этом заключается наша проблема. Чтобы продвигать русскую гастрономию, нужно полюбить ее нам самим. Только тогда ее по-настоящему оценят наши гости», — заявил ресторатор.