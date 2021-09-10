Симферополь, , 10:07 — REGNUM Заявление главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха о провале в 2021 году курортного сезона из-за нашествия медуз, произошедшего якобы по вине России, прокомментировали 10 сентября крымский сенатор Ольга Ковитиди и член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сожалею, что наши братья украинцы вынуждены терпеть таких руководителей. Заявление украинской власти о намерении Украины судиться с Россией на предмет возмещения ущерба от нашествия медуз продолжают веселить европейскую общественность: в безумном мире я безумен», — сказала Ковитиди.

При этом Цеков указал, что такого рода заявления демонстрируют уровень регионального руководства Украины.

«Они все страдают крайней формой русофобии. Что бы ни происходило на Украине, особенно в негативном плане, они стараются в этом обвинить Россию. Они через некоторое время могут обвинить Россию в том, что дует восточный ветер на территории Украины, из-за этого засуха», — уточнил он.

Отметим, 9 сентября глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил, что курортный сезон в 2021 году в регионе провалился из-за нашествия медуз, которое произошло якобы из-за строительства Керченского моста и из-за того, что Россия для полива якобы забирает воду из рек и предложил из-за этого судиться.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.