Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Органы СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении петербуржца, который заманил в свою квартиру 10-летнюю школьницу из Ленинградской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Как выяснилось, в переписке с девочкой в одном из мессенджеров подозреваемый в циничной форме обсуждал с малолетней девочкой сексуальные отношения.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Девочка, спасенная от педофила

Напомним, правоохранительные органы Ленобласти и Петербурга накануне вели масштабные поиски девочки, которая 9 сентября в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района не вернулась домой из школы. О пропаже дочери сообщил ее отец.

«Следователями установлено, что непосредственно перед исчезновением несовершеннолетняя в мессенджере осуществляла переписку с мужчиной из Санкт-Петербурга, который договорился о встрече с ней», — отметили в СУ СКР по Ленобласти, обратив внимание на непристойный характер переписки, которую вёл с девочкой 33-летний мужчина.

Девочку нашли в Санкт-Петербурге по месту жительства мужчины в Красносельском районе. По предварительным данным, физического насилия над ней совершено не было.

В отношении мужчины органами СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

«Подозреваемый задержан. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СКР.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.