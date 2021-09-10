Белгород, 10 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Фестиваль «Белгород в цвету» начал свою работу 10 сентября. Главными площадками стали улица 50-летия Белгородской области и Центральный парк культуры и отдыха имени В. И. Ленина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Главная пешеходная улица Белгорода впервые на три дня стала огромным садом. Здесь разместили сотни ландшафтных и арт-объектов объектов. В программе фестиваля мастер-классы, экскурсии, выставки. В конкурсной программе участвуют 162 автора из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана, Новосибирска, Ростова, свои работы представляют каждый и 22 муниципалитетов Белгородской области.

«Работы оценит жюри под председательством президента национальной ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии» Карины Лазаревой в номинациях «Сады профессионалов» (дизайнеры), «Новые имена» (молодые авторы), «Приезжайте в гости к нам» (муниципалитеты), «Планета цветов» (школьники); «Креативный город» (коммерческие объекты), «Современное искусство» (арт-объекты)», — уточнили в мэрии.

Фестиваль «Белгород в цвету» пройдёт с 10 по 13 сентября. На площадках дежурят пожарные, полиция и спасатели.