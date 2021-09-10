Сеул, , 10:04 — REGNUM Министры иностранных дел Южной Кореи и пяти стран бассейна реки Меконг (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам и Таиланд) подтвердили готовность сотрудничать в сферах здравоохранения и экономики. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В совместном заявлении, принятом 9 сентября по итогам 11-й встречи министров иностранных дел Южной Кореи и стран бассейна реки Меконг, подчёркивается важность солидарности для достижения общих целей.

Известно, что онлайн встреча проходила под сопредседательством министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёна и его камбоджийского коллеги Прак Сокхона, находящегося с визитом в Сеуле.

Представители шести стран отметили важность укрепления сотрудничества с целью смягчения негативных последствий распространения пандемии коронавируса, призвав к усилиям по обеспечению «безопасных, эффективных, доступных и недорогих закупок вакцин против COVID-19, передачи технологий, производства и распространения, а также к ускорению социально-экономического восстановления».

Министры иностранных дел также договорились продолжить совместную работу по оказанию помощи странам бассейна реки Меконг в повышении способности более эффективно реагировать на изменение климата, подтвердили приверженность укреплению сотрудничества между странами путём улучшения региональных связей в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Участники встречи подтвердили приверженность денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове.

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