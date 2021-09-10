Сеул, 10 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Скандал вокруг вероятного кандидата в президенты от оппозиции, бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля продолжается в Южной Корее. В офисе его близкого соратника Ким Уна провели обыск, сообщает 10 сентября агентство Yonhap.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

Офис депутата от партии «Гражданская сила» Ким Уна в парламентском комплексе в Сеуле обыскали сотрудники государственного антикоррупционного управления. Следственные действия состоялись в рамках дела, в котором может быть замешан и Юн Сок Ёль.

Экс-генпрокурора подозревают в том, что с помощью служебного положения он преследовал проправительственных политиков и журналистов, тем самым дискредитировав правящую Демократическую партию «Тобуро» накануне парламентских выборов в 2020 году.

Начало скандалу положила публикация в издании Newsverse. В ней утверждалось, что ранее через депутата Юн Сок Ёль передал оппозиции материалы, ставшие основой для жалоб против трёх проправительственных политиков и ряда журналистов.

Позднее, в марте этого года, Юн Сок Ёль покинул пост генпрокурора и вошёл в партию «Гражданская сила». Он считается самым популярным, как сообщало ИА REGNUM, оппозиционным претендентом на президентский пост. Обвинения в свой адрес политик отверг и назвал политическим заговором.

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