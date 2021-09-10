Ярославль, 10 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Срок завершения работ на улице Комсомольская в Ярославле вновь перенесен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии.

City-yaroslavl.ru Работы на улице Комсомольская

Изначально объект должны были закончить к 1 сентября, потом дату сдвинули на 10 сентября. Однако работы продолжаются. Завершение ремонта теперь зависит от погоды, точная дата не называется.

«Сдача работ должна состояться до середины сентября при благоприятных погодных условиях», — пояснили ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства.

Процесс асфальтировки Комсомольской завершен, остались работы на тротуарах, где идет укладка плитки. После завершения ремонта парковка на улице станет параллельной, а в районе Торгового переулка установят дополнительный светофор.