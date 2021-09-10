Ульяновск, 10 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Ульяновске соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева выразили сотрудники управления, во всех подразделениях приспущены флаги и появился «стихийный мемориал», сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

73.mchs.gov.ru В Ульяновске почтили память Евгения Зиничева

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Сегодня, 10 сентября, в день прощания и похорон Евгения Зиничева во всех подразделениях ульяновского пожарно-спасательного гарнизона приспущены государственные флаги.

«В Главном управлении МЧС России по Ульяновской области в память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева появился стихийный мемориал. Сотрудники главка, отдавая дань уважения и скорби, почтили память министра минутой молчания и возложением цветов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчёркивают, что жизнь Евгения Зиничева «является примером истинного служения Отчизне, исполнения воинского и профессионального долга».

«Спасая человеческую жизнь, пошёл без колебаний на риск, исполняя свой долг до конца», — говорится в соболезновании ульяновских спасателей и отмечается, что Зиничев «заслужил безупречный авторитет и высокое уважение».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае при попытке спасти упавшего с обрыва режиссёра Александра Мельника. Оба они погибли. Министру посмертно присвоено звание Героя России.

10 сентября в Москве началась церемония прощания с Евгением Зиничевым. Ожидается, что к 13:00 тело доставят в Санкт-Петербург. Похороны будут закрытыми, они пройдут на Северном кладбище в Выборгском районе.