Москва, 10 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В сирийской провинции Хомс погиб российский военнослужащий. Как сообщили в Минобороны РФ, он получил тяжёлые ранения в результате взрыва установленного на обочине дороги взрывного устройства.

Rostov-gorod.ru Свеча памяти

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Спасти военнослужащего медикам не удалось. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался.

Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства произошёл 9 сентября в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны. В результате взрыва был ранен следовавший в автомобиле российский военнослужащий. Личные данные и воинское звание погибшего не раскрываются.