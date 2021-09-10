Безопасность недели спорта в Индонезии обеспечат почти 10 тысяч военных
Джакарта, 10 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Власти Индонезии разместят 9986 военных для обеспечения безопасности проведения национальной недели спорта в Папуа, сообщает CNN Indonesia.
David Worabay
Маноквари. Западное Папуа
Для обеспечения безопасности в Папуа задействуют 1686 военнослужащих и 5 500 сотрудников полиции с Папуа.
Национальная неделя спорта состоится 2−15 октября в Папуа. Однако в правительстве Индонезии пока не решили, будет ли мероприятие проходить со зрителями или без них.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о семи новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.