Джакарта, 10 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Власти Индонезии разместят 9986 военных для обеспечения безопасности проведения национальной недели спорта в Папуа, сообщает CNN Indonesia.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

Для обеспечения безопасности в Папуа задействуют 1686 военнослужащих и 5 500 сотрудников полиции с Папуа.

Национальная неделя спорта состоится 2−15 октября в Папуа. Однако в правительстве Индонезии пока не решили, будет ли мероприятие проходить со зрителями или без них.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о семи новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.