Барнаул, 10 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Известие о том, что мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на «Госуслугах», активно обсуждают в социальных сетях. Особенно много комментариев опубликовано в группе «Инцидент Барнаул». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

Minsvyaz.ru Госуслуги

«Спасибо, что предупредили», — пишет Рина.

«Вот мне интересно, хочешь получить кредит, вот хpeн дадут же. А мошенники запросто мульоны на жертву набирают», — делится наблюдением Анастасия Яковлева.

«Может, уже стоит сотрудников этих контор начинать серьезно проверять, если государство не может защитить своих граждан, но усердно переводит все на электронику, значит, они к этому причастны» — считает Елена Александровна.

«Даже у мошенников мозгов больше, чем у людей, создавших приложение, в котором хранятся абсолютно все личные данные. Чем только ни удивляет наша страна», — отмечает Евгений Черников.

«Мегамозг, мошенники — расавчики, ждём ещё крутых идей», — иронизирует Константин Маковецкий.

«Сколько людей может пострадать, особенно пожилых, которые очень доверчивы. Информационная защита в наше непростое время должна быть на максимуме, и самим людям стоит быть внимательнее», — считает Мария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что телефонные мошенники начали представляться сотрудниками портала «Госуслуги», написали —Известия» со ссылкой на информацию нескольких компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Читайте также: Жителей России предупредили о новом виде мошенничества от имени «Госуслуг»