Усть-Коксинский район, Алтай, 10 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай правоохранители задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, беглец скрывался на территории детского лагеря «Беловодье».

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

35-летний житель соседнего Алтайского края обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью женщине. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но ему удалось скрыться.

«Кроме того мужчина подозревается в совершении еще нескольких эпизодов преступной деятельности: незаконной вырубке леса и сбыте поддельных денег», — отметили в управлении.

По данным ведомства, два месяца назад он приехал на попутке в Усть-Коксу, где устроился на работу по укладке притки. Разместили строительную бригаду, в состав которой он вошёл, на территории оздоровительного лагеря. В настоящее время решается вопрос о доставке задержанного в Алтайский край.