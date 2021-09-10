Красноярск, 10 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Прокуратура Емельяновского района Красноярского края проводит проверку по информации об обнаружении масляных пятен на реке Енисей в районе деревни Худоногово. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Скриншот с Telegram-канала прокуратуры Красноярского края Масляное пятно на Енисее

Информация о масляных пятнах на Енисее появилась 9 сентября. На место выехал зампрокурора Емельяновского района. В проверке принимают участие специалисты Росприродназора и сотрудники правоохранительных органов.

Территорию осмотрели. Установлено, что масляное пятно в акватории Енисея растянулось в длину около 200 м, а в ширину местами достигло 4 м.

Сотрудники КГКУ «Спасатель» ликвидировали пятно с помощью биоразлагаемого сорбента, предотвратив загрязнение Енисея.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге идёт проверка по факту обнаружения масляного пятна в акватории реки Патрушиха.

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