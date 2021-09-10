Воронеж, 10 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. День города в Воронеже пройдёт в сокращённом формате из-за антикоронавирусных ограничений. Губернатор Александр Гусев согласовал проведение праздника на заседании оперштаба 9 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона. День города, который в этом году состоится на неделю раньше обычного, 12 сентября, будет отмечаться с жёстким соблюдением ограничительных мер.

Марина Каширская ИА REGNUM Я ? Воронеж

На заседании регионального оперативного штаба была утверждена программа мероприятий Дня города.

«Сейчас эпидемиологическая обстановка оставляет перед нами единственный приоритет — это здоровье и безопасность воронежцев. Поэтому и количество мероприятий, и их география будут минимизированы. Они пройдут с учетом всех требований безопасности, которым, как и всегда, будет уделено максимальное внимание. На тех площадках, которые все-таки будут задействованы, постараемся представить самые интересные программы», — приводит слова главы Воронежа Вадима Кстенина пресс-служба администрации города.

Торжественная церемония открытия празднования состоится в правительстве Воронежской области с соблюдением пропускного и масочного режима, норм социального дистанцирования и термометрией. На церемонии состоится чествование лауреатов памятного знака «Воронеж — Город воинской славы» и избранного Почетного гражданина города. В этом году им стала гимнастка Ангелина Мельникова, знак ей будет вручен позже, когда она вернется в Воронеж. В 13:00 на главной сцене у театра оперы и балета состоится концертная программа, которая завершится выступлением Воронежского государственного академического русского народного хора им. К.И. Массалитинова. Основные мероприятия праздника пройдут в районе площади Ленина, многие из них будут посвящены проходящему в России Году науки и технологий. В числе мероприятий — выставки, квестплощадки, мастер-классы и викторины, спортивная программа.

Адмиралтейская площадь, как и проспект Революции, задействованы в этом году в празднике не будут. Также пока не принято решение, станет ли проспект революции на время празднования пешеходной зоной. Завершится День города праздничным салютом с дамбы Чернавского моста в 21:00.