Благовещенск, 10 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В школах Амурской области уже выявлены дети, заболевшие коронавирусом или контактные по этой инфекции. В связи с этим на дистанционное обучение переведены 20 классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Klh.mosreg.ru Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Читайте также: В Приамурье учебный год начнут штатно и с линейками

«Радует то, что за две недели мы зарегистрировали снижение заболеваемости среди детей 7−14 лет на 13 процентов, однако в школьных коллективах уже 20 классов переведены на дистанционное обучение из-за наличия заболевших ковидом или контактных» — сказала главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

Всего в Приамурье за всё время пандемии заразились COVID-19 более 33 тыс. человек, погибли — 411.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 9,6% реже, чем две недели назад. В Роспотребнадзоре области опасаются, что выборы и фестиваль театра и кино «Амурская осень» могут осложнить инфекционную обстановку в регионе.