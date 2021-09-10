В школах Приамурья 20 классов перевели на дистанционку из-за COVID-19
Благовещенск, 10 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В школах Амурской области уже выявлены дети, заболевшие коронавирусом или контактные по этой инфекции. В связи с этим на дистанционное обучение переведены 20 классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.
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Всего в Приамурье за всё время пандемии заразились COVID-19 более 33 тыс. человек, погибли — 411.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 9,6% реже, чем две недели назад. В Роспотребнадзоре области опасаются, что выборы и фестиваль театра и кино «Амурская осень» могут осложнить инфекционную обстановку в регионе.