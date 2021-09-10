Исламабад, 10 сентября 2021, 09:54 — REGNUM Утверждения о причастности Исламабада к захвату радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над северной афганской провинцией Панджшер являются несоответствующими действительности. Об этом 10 сентября сообщает радио Пакистана со ссылкой на представителя пакистанского МИД Асима Ифтихара.
Как отметил Ифтихар, такого рода утверждения, которые распространяют отдельные СМИ — это элементы «пропагандистской кампании» против Пакистана и «отчаянная попытка» ввести международное сообщество в заблуждение.
Также официальный представитель МИД Пакистана добавил, что ряд новостей на эту тему, которые распространили некоторые СМИ Индии, уже опровергнут.
Отметим, ранее индийская газета Pioneer сообщила, что самолеты ВВС Пакистана и подразделения пакистанского спецназа оказали военную поддержку операции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по захвату провинции Панджшер.