* талибам — запрещённая в России организация

Исламабад, 10 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Утверждения о причастности Исламабада к захвату радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над северной афганской провинцией Панджшер являются несоответствующими действительности. Об этом 10 сентября сообщает радио Пакистана со ссылкой на представителя пакистанского МИД Асима Ифтихара.

Public_Domain_Photography Пакистан

Как отметил Ифтихар, такого рода утверждения, которые распространяют отдельные СМИ — это элементы «пропагандистской кампании» против Пакистана и «отчаянная попытка» ввести международное сообщество в заблуждение.

Также официальный представитель МИД Пакистана добавил, что ряд новостей на эту тему, которые распространили некоторые СМИ Индии, уже опровергнут.

Отметим, ранее индийская газета Pioneer сообщила, что самолеты ВВС Пакистана и подразделения пакистанского спецназа оказали военную поддержку операции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по захвату провинции Панджшер.