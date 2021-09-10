Берлин, 10 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Глава правления компании BMW AG Оливер Ципсе и дизайнер Джефф Кунс разрабатывают спецсерию BMW M850i xDrive Gran Coupe. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Bmwgroup.com Тизер спецверсии BMW 8 Series Gran Coupe

Данную модель планируется представить в феврале 2022 года на выставке Frieze Los Angeles в США. Собирать машину будут на заводе BMW в Дингольфинге (Германия).

«Я очень много думал: в чем суть 8 серии Gran Coupe? В чем суть силы? Как создать нечто такое, что олицетворяет всю энергию BMW 8 серии сквозь призму человека?», — передаёт пресс-служба слова Кунса.

Стоит отметить, что процесс создания модели очень трудоемкий. Так, нанесение всех слоев краски на один автомобиль занимает 285 часов. В результате машина получает выразительный и яркий дизайн с элементами поп-арта.

Салон модели будет обтянут премиальной кожей тонкой выделки. Кресла авто выполнены в красном и синем цветах спортивного отделения BMW M.

Ранее BMW представила на автовыставке IAA Mobility в Мюнхене (Германия) электрокар i Vision Circular, созданный из вторсырья. Впоследствии машину можно будет повторно переработать.

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