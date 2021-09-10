Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. «Телевизионное агентство Урала» (ТАУ) журналиста Иннокентия Шеремета удалось спасти от закрытия. Об этом Шеремет заявил на YouTube-канале издания.

«ТАУ» «Телевизионное агентство Урала». Иннокентий Шеремет

Ранее журналист заявлял о том, что у команды закончились деньги на содержание проекта. Однако случилось чудо: нашлись два спонсора. «Что-то на уровне… Вот мы сидим, погибаем, и последняя надежда, что прилетят инопланетяне и нас вот точно спасут. Примерно так и вышло», — описал ситуацию Шеремет.

Агентство занимается выпуском телевизионных новостей о криминальных и чрезвычайных происшествиях в Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, первый выпуск новостей «ТАУ» вышел в 1994 году.