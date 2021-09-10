Пермь, 10 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Перми с 11 по 12 сентября состоится Международный фестиваль уличных театров «Флюгер». На эспланаде появятся люди-статуи, ходулисты и петрушечный театр. Пермякам и гостям представят тематические променады и спектакли, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Permkrai.ru Уличный театр

Чиновники подчеркивают, что все выступления пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора и будут бесплатны для зрителей.

Фестиваль призван познакомить зрителей с современными тенденциями в сфере уличного театра, а также показать наиболее яркие и профессиональные коллективы в жанре уличных искусств.

Организаторы мероприятия заявили, что в программе много интересных и необычных выступлений, способных удивить зрителя. Во «Флюгере» примут участие известные в театральном мире коллективы «Королевский жираф» (Эстония), «Петрушки» (Москва), «Эскизы в пространстве» (Москва), «АспектР» (Санкт-Петербург), «Черный квадрат» (Москва), «Вокруг» (Санкт-Петербург). Хедлайнерами программы станет театр RUSIR (Санкт-Петербург) и «Высокие братья» (Москва).

Пермская программа будет представлена выступлениями театра «Туки-Луки», театра «Карабаска», театра огня «Игры пламени» и живых статуй театра Custodes.