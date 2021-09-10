Чебоксары, 10 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Чувашии с начала учебного года выявлен 31 очаг коронавируса в образовательных учреждениях, большинство — в школах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 сентября, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач на заседании оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Говоря об эпидемической ситуации, она отметила, что с начала нового учебного года в Чувашии начали регистрироваться случаи заболевания COVID-19 среди учащихся.

«На 10 сентября зарегистрирован 31 активный очаг в образовательных организациях. В 20 образовательных организациях — по одному случаю: это девять дошкольных, 16 школьных и четыре средних профессиональных образовательных организации. В одном дошкольном учреждении Чебоксарского района зарегистрировано два случая — это воспитанник и сотрудник одной группы, в лицее № 4 города Чебоксары — три случая в разных классах среди учащихся», — проинформировала Вера Головач.

По её словам, по указанным фактам выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-эпидемических мероприятий, проведена заключительная дезинфекция помещений, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, а дети переведены на дистанционный формат обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев на заседании оперативного штаба заявил, что в республике темпы вакцинации от COVID-19 «далеки от желаемых уровней». Несмотря на признаки снижения уровня распространения коронавирусной инфекции нельзя терять бдительность.