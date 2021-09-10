Москва, 10 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Москве на Комсомольской площади, на которой уже находятся Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы, построят четвертый вокзал. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Rzd.ru Скоростной поезд «Сапсан» на Ленинградском вокзале

Новый вокзал будет предназначен для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Длина трассы составит порядка 680 км, в границах Москвы — 43 км с четырьмя остановками: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Открытие ВСМ позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с четырех часов на «Сапсане» до 2,5 часов. Планируется, что первый поезд проедет по ВСМ Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве насчитывается девять действующих железнодорожных вокзалов.

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