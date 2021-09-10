Канберра, , 09:50 — REGNUM Согласно австралийскому законодательству, контроль над внутренними границами осуществляют представители правительства штатов и территорий, поэтому Канберра никак не может вмешиваться в этот вопрос. Однако не все региональные правительства хотят открывать границы для жителей других регионов Австралии из-за опасений по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом в эфире радиостанции 2GB рассказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам Моррисона, локдауны в Австралии могут скоро превратиться в «локауты», при которых правительства штатов не будут пускать к себе жителей других регионов страны.

Однако премьер-министр страны подчеркнул, что, по его мнению, отношение в Западной Австралии и Квинсленде изменится, когда местные правительства увидят, что остальные штаты снимают ограничения.

«Что ж, посмотрим, что будет», — заключил Моррисон.

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