РФ видит в Германии перспективного партнёра в сфере водородной энергетики
Москва, 10 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Россия готова поставлять водород в Германию для последующего транзита в другие страны Европы. Об этом в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в РФ Гезой Андреасом фон Гайром заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
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Решетников также добавил, что Москва заинтересована в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы. Глава МЭР подчеркнул, что у России высокий потенциал в сфере водородной энергетики.
В свою очередь германский посол выразил большую заинтересованность Германии в диалоге с Россией, в частности, по теме водорода.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле заявил о том, что для обеспечения растущих потребностей европейского рынка в экологически чистых видах топлива Россия и Германия должны сформировать «водородный альянс». Он пояснил, что Европа представляет собой большой рынок, который заинтересован в энергии из возобновляемых источников и водороде, а у России есть возможность эти продукты производить.