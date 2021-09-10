Москва, 10 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Россия готова поставлять водород в Германию для последующего транзита в другие страны Европы. Об этом в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в РФ Гезой Андреасом фон Гайром заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Economy.gov.ru Максим Решетников

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«Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнёров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода», — добавил российский министр, слова которого приводит пресс-служба Министерства экономического развития.

Решетников также добавил, что Москва заинтересована в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы. Глава МЭР подчеркнул, что у России высокий потенциал в сфере водородной энергетики.

В свою очередь германский посол выразил большую заинтересованность Германии в диалоге с Россией, в частности, по теме водорода.

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«Технологии энергопроизводства в ближайшие годы коренным образом изменятся. Эти преобразования мы хотим осуществлять вместе с нашими партнерами и стремимся к тесному сотрудничеству в том числе и с Россией. Очень важно, чтобы энергетическую политику и политику по защите климата мы формировали в их взаимосвязи», — подчеркнул фон Гайр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле заявил о том, что для обеспечения растущих потребностей европейского рынка в экологически чистых видах топлива Россия и Германия должны сформировать «водородный альянс». Он пояснил, что Европа представляет собой большой рынок, который заинтересован в энергии из возобновляемых источников и водороде, а у России есть возможность эти продукты производить.