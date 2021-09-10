Челябинск, 10 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили уже более 90 тыс. носителей коронавируса. Эти данные 10 сентября приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них за последние сутки обнаружено 367 заразившихся. Выздоровел с начала пандемии 77 401 пациент.

Больных COVID-19 на 10 сентября в регионе насчитывается 8496 человек. А скончался от ковида ещё 22 пациент.