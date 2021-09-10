Воронеж, 10 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Житель Воронежа обвиняется в истязании своего 12-летнего пасынка, сообщили в Следственном комитете России. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ — «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

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Мужчина проживал вместе с супругой, их трёхлетним сыном и 12-летним сыном супруги. Как считает следствие, на протяжении года, с июля 2020 года по июль 2021 года, мужчина систематически избивал 12-летнего мальчика.

В настоящее время мужчина арестован по решению суда, 9 сентября ему предъявлено обвинение. Сам он свою вину признает частично. Отметим, что суд рассматривает в настоящее время другое уголовное дело в отношении обвиняемого — по статье о хулиганстве.