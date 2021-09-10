Кишинёв, , 09:44 — REGNUM В Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) готовы создать постоянный блок с Партией социалистов (ПСРМ). Об этом сообщил новостному порталу eNews секретарь ПКРМ, депутат парламента республики Константин Старыш.

Молдавия Иван Шилов

«Политисполком ЦК ПКРМ принял решение начать консультации с Партией социалистов о формировании постоянно действующего политического блока открытого типа», — сказал Старыш.

Он отметил, что новое объединение будет вести согласованные действия не только в парламенте, но и в остальном политическом пространстве. Планируется создать блок, в который смогут войти другие левые и левоцентристские партии и общественные организации.

Стоит отметить, на досрочных выборах в парламент Молдавии, проходивших в июле, ПКРМ и ПСРМ шли единым блоком. Они получили 32 депутатских мандата.

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