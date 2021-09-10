Киев, , 09:43 — REGNUM Украина никогда не получит статус стратегического союзника Соединенных Штатов, поскольку киевские политики будут им злоупотреблять. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ».

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

"США чудесно понимают, что это — вопрос токсичный, и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан», — сказал эксперт.

По его словам, украинские политики будут злоупотреблять полученным статусом. В Вашингтоне «чудесно знают украинских политиков, они знают, что они ради того, чтобы получить пиар полезут на пальму», отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс и США даже без официального членства Украины в нём практически свободно используют территорию этой страны в своих целях.

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