На гектаре Приамурья растят жёлтые арбузы, шелковицу и арахисовый картофель
Благовещенск, 10 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Семья, получившая дальневосточный гектар в Амурской области, выращивает на нём арбузы, шелковицу и картофель редкого сорта «французский трюфель». Электричество на ферму подаётся от солнечных батарей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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в том числе семья Евгения Кустова выращивает жёлтые арбузы. Если лето было солнечным и они уродились, раскупают такие арбузы очень быстро. Среди экзотических для Приамурье сельхозкультур, растущих на гектаре — также шелковица и картофель с привкусом арахиса сорта «французский трюфель».
По его словам, вся продукция его фермы — экологически чистая и выращивается без нитратов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае первые 100 участников проекта «Дальневосточный гектар» уже оформили участки в собственность или долгосрочную аренду и получили право взять ещё один надел.