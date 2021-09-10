Благовещенск, 10 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Семья, получившая дальневосточный гектар в Амурской области, выращивает на нём арбузы, шелковицу и картофель редкого сорта «французский трюфель». Электричество на ферму подаётся от солнечных батарей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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в том числе семья Евгения Кустова выращивает жёлтые арбузы. Если лето было солнечным и они уродились, раскупают такие арбузы очень быстро. Среди экзотических для Приамурье сельхозкультур, растущих на гектаре — также шелковица и картофель с привкусом арахиса сорта «французский трюфель».

«В нашей семье любят нестандартные идеи. Жена Надежда работает в сельской школе учителем изобразительного искусства. Лет пять назад она предложила выращивать вместе с обычными арбузами ещё и гибридные, с жёлтой мякотью. Но ведь у нас в хозяйстве не только арбузы! Мы выращиваем шелковицу — это ароматные и полезные ягоды с рекордным содержанием витаминов группы B, магния и калия. Люди знают и любят наш картофель сорта «французский трюфель» — у него отличный вкус и ореховый запах, напоминающий арахис», — сказал Евгений Кустов.

По его словам, вся продукция его фермы — экологически чистая и выращивается без нитратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае первые 100 участников проекта «Дальневосточный гектар» уже оформили участки в собственность или долгосрочную аренду и получили право взять ещё один надел.