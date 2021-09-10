Пермь, 10 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Кудымкара, который признан виновным в восьми эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

По данным ведомства, пермяк, отбыв наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, на путь исправления не встал. Мужчина решил заняться обманом людей с помощью интернета. Он давал объявления на бесплатном сайте о продаже техники, получая предоплату, переставал выходить на связь. Для совершения преступлений злоумышленник скачал в интернете изображения снегоходов, вездеходов, тракторов, мотоциклов, мотоблоков, а также копии паспортов граждан, которые в дальнейшем выдавал за свои документы, приобрел сим-карты и телефон.

Мошенник по одной и той же схеме смог «продать» мотоблок, мотоцикл, сруб бани, трактор, два вездехода-болотохода и снегоход. В целях конспирации мужчина менял места жительства, сим-карты, голоса. При обыске в квартире пермяка полицейские обнаружили и изъяли ноутбук, фотографии и видеозаписи продаваемой им техники, фотографии различных людей, их документов и другие улики.

Суд, с учетом ранее совершенного мошенничества гражданином в Челябинской области, назначил жители Прикамья шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.