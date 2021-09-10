Буэнос-Айрес, 10 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд бразильского футболиста Пеле по голам за сборную среди южноамериканских футболистов. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Месси оформил хет-трик в матче отбора к чемпионату мира — 2022 со сборной Боливии. Теперь на его счету 79 голов в составе сборной Аргентины, а у Пеле — 77 голов за сборную Бразилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины победила команду Боливии со счётом 3:0. Месси забил все три гола.