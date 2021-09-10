Владивосток, 10 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На фоне трагедии в Киселевске с двумя девочками, жители Владивостока проявляют особую бдительность и беспокойство.

Педофил

Читайте также: В СКР раскрыли подробности убийства двух школьниц из Кузбасса

«Будьте предельно внимательны, не отпускайте детей одних, особенно в вечернее время. В жилом доме по Давыдова, 40 было совершенно нападение на девочку-подростка мужчиной возраста 45−50 лет. Нападающий пытается зайти в подъезд вместе с вами и совершить действия сексуального характера. Девочка не пострадала. Файлы с камеры, установленной в подъезде, переданы в полицию. Берегите себя и ваших близких», — написал телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, следственное управление СКР по Кемеровской области восстановило обстоятельства гибели двух школьниц из Киселёвска.