Канберра, 10 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Канберра стала первой юрисдикцией в Австралии, где более 50% населения в возрасте 16 лет и старше считаются полностью привитыми от COVID-19. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 10 сентября глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр в ходе очередной ежедневной пресс-конференции, посвященной коронавирусу.

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«Следующие восемь недель — это гонка, в ходе которой надо привить как можно большее число жителей Канберры», — заявил Барр.

Глава правительства также отметил, что министерство здравоохранения Австралийской столичной территории готово дополнительно привить 30 000 человек.

В настоящее время в столичных больницах находятся 15 пациентов с COVID-19, в том числе четыре человека в реанимации. За прошедшие сутки в столице Австралии было выявлено 24 новых случая коронавируса.