Токио, 10 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Японский министр по делам Окинавы и «северных территорий» Таро Коно, ныне также ответственный за вакцинацию от коронавируса, будет бороться за пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Об этом он заявил 10 сентября после заседания правительства, сообщает агентство Kyodo.

U.S. Department of Defence Таро Коно

Коно в ходе встречи с премьер-министром Ёсихидэ Сугой уведомил его о намерении участвовать в предстоящих выборах. Новый лидер ЛДП станет и новым председателем правительства.

Ожидается, что 10 сентября Коно выступит перед прессой и расскажет об основных положениях своей предвыборной кампании. По данным последнего опроса Kyodo, 31,9% избирателей считают его достойным кандидатом в премьеры. Ещё 26,6% голосов набрал бывший министр обороны Сигэру Исиба. В числе их конкурентов — бывший глава МИД Фумио Кисида и бывший министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Суга заявил, что не намерен переизбираться. Его полномочия заканчиваются в конце сентября, когда намечены выборы нового партийного лидера.

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