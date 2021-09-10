Иркутск, 10 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 10 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4681 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 101 971 человек (+378 за сутки). Госпитализированы 1766 (-50 за сутки). Выздоровели 90 166 пациентов (+640 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 422 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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