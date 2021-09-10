Ярославль, 10 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Благоустройством нового спортивного комплекса в Заволжском районе Ярославля будет заниматься индивидуальный предприниматель из Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru Проект благоустройства

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле был объявлен аукцион по благоустройству общественного пространства «Озёрная гривка». По условиям контракта все работы должны быть сданы до 1 декабря 2021 года.

Индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев оказался единственным подавшим заявку на аукцион. Он заявил максимальную цену — 13 миллионов 890 тысяч рублей. Теперь ему предстоит благоустроить три спортивные площадки в пойме реки Урочь в границах улиц Красноборская, Сахарова и проспекта Машиностроителей. На площадках оборудую зоны для занятий воркаутом, баскетболом и гимнастическими упражнениями.

О самом бизнесмене известно, что статус ИП он получил в 2020 году. Его основным видом деятельности указано строительство инженерных сооружений. За время своей работы он выиграл два контракта на поставку дезинфицирующих средств в московские клиники. Помимо этого, Арефьев является учредителем ещё двух компаний. О его работе в Ярославской области в открытых источниках данных нет.