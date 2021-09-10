Архангельск, 10 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В новой территориальной схеме по обращению с ТКО в Архангельской области нет главного — четкого плана по внедрению раздельного накопления отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила координатор экологического движения «42» Анастасия Кочнева.

ИА REGNUM На митинге архангелогородцы заявили, что готовы к раздельному сбору мусора

«Территориальной схемой предполагается, что с 2025 года в регионе будут 96,2% ТКО обрабатывать и утилизировать 52%. Но каким образом эти целевые показатели будут достигнуты непонятно. Без раздельного сбора отходов на уровне контейнерной площадки эти целевые показатели так и останутся цифрами на бумаге, — заявила Кочнева. — Смешанные ТКО плохо поддаются сортировке, их участь — заполнять свалки. Активное население региона это понимает — в Минприроды во время общественных обсуждений поступило множество предложений о необходимости включения раздельного сбора в территориальную схему. Однако по итогу там осталась пара общих предложений, которые не обязывают регионального оператора этим заниматься».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 9 сентября, в Архангельской области утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО. В новой редакции документа полностью исключена установка мусоросжигателей и увеличено число контейнерных площадок.