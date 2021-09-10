Москва, 10 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Москве на начало второго полугодия 2021 года было зарегистрировано 3,6 млн автомобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

The Tire Zoo Автомобили

Отмечается, что в десяти российских регионах числится 17,5 млн легковых машин, что составляет 40% от общего числа, зарегистрированных в России автомобилей.

Вторым по числу зарегистрированных автомобилей регионом России стало Подмосковье, где числится 2,8 млн машин. Ещё 2 млн легковых автомобилей зарегистрировано в Краснодарском крае.

В Санкт-Петербург количество зарегистрированных легковушек составляет 1,7 млн экземпляров. Более одного миллиона легковых автомобилей зарегистрировано в Свердловской и Ростовской областях, Башкирии и Татарии.

Напомним, в августе 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке сократились на 17% в годовом сравнении, до 114 130 экземпляров.

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