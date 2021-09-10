Канберра, 10 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В ближайшие дни на восточном побережье Австралии ожидается летняя погода, поскольку столбики термометров, как ожидается, в среднем достигнут отметки выше 20° C. Об этом 10 сентября сообщил телеканал Nine News.

NASA Австралия. Снимок из космоса

Отметим, что в сентябре в Австралии наступила весна. Последовательность погодных сезонов в стране отличается из-за ее расположения в южном полушарии.

Так, например, в Новом Южном Уэльсе рост температуры начнется 10 сентября, а максимальная температура в Сиднее достигнет 29° C к 12 числу.

Жители Квинсленда будут наслаждаться приятным началом весны: самый прохладный день в этом месяце в штате прогреется до 23,7° C, а в течение самого теплого — до 26,8° C.

В столице Австралии Канберре столбики термометра поднимутся до 23° C.