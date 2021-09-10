Москва, 10 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Приравнять кибератаки к терроризму предложил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Угроза вполне реальная, поэтому я считаю, что организаторов масштабных кибератак можно смело приравнивать к террористам и вносить соответствующие поправки в российское (и международное) законодательство», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Так парламентарий отреагировал на кибератаку на инфраструктуру «Яндекса», которая проводилась с использованием новой мощнейшей ботсети Mēris.

«Эксперты считают, что она эксплуатирует уязвимость в роутерах… и позволяет сгенерировать мусорный трафик в невиданных объемах — до 21 млн запросов в секунду. «Яндекс» атаку отразил, но есть мнение, что это была лишь демонстрация силы, и следующий шаг владельцев ботнета — банальный шантаж технологических компаний», — полагает депутат.

Он уверен, что кибератаки подобной мощи представляют серьезную угрозу не только для корпоративного сектора, целью могут стать и государственные информационные системы, в том числе оборонная инфраструктура.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по официальной информации от представителей «Яндекса», DDoS-атака была успешно отражена сетевой инфраструктурой и системой фильтрации нежелательных запросов. Уточняется, что инцидент не повлиял на работу сервисов, утечки данных пользователей не произошло.

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