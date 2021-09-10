В Хакасии скончались ещё восемь ковид-пациентов
Абакан, 10 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Ещё восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в региональном правительстве.
Chitazdrav.ru
Коронавирус
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Жертвами COVID-19 стали пять женщин (60 лет, 67 лет, 68 лет, 73 года, 78 лет) и трое мужчин (66 лет, 69 лет, 81 год).
С начала 2021 года в Хакасии скончались 644 ковид-пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период пандемии выявлено уже более 36 тысяч носителей коронавируса.