Абакан, 10 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Ещё восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в региональном правительстве.

Chitazdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Жертвами COVID-19 стали пять женщин (60 лет, 67 лет, 68 лет, 73 года, 78 лет) и трое мужчин (66 лет, 69 лет, 81 год).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 644 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период пандемии выявлено уже более 36 тысяч носителей коронавируса.