Воронеж, 10 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Приговор в отношении 35-летнего водителя, сбившего коляску с четырёхмесячной девочкой, вынес суд в Воронеже 9 сентября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Авария произошла вечером 13 августа 2020 года на улице Ворошилова. Как установлено судом и следствием, обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения за рулём автомобиля, двигаясь на высокой скорости, сбил четырёхмесячную девочку — ребенок находился в коляске, которую везла его мать, пересекавшая проезжую часть. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Девочка спустя некоторое время скончалась в больнице, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Обвиняемый в ходе следствия вину признал частично. После задержания он находился под стражей.

Суд назначил водителю наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Также судом удовлетворен иск о взыскании в пользу матери погибшей девочки компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.