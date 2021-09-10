Улан-Удэ, 10 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Бурятии бывшего сотрудника колонии признали виновным по нескольким статьям, в том числе во взяточничестве, превышении полномочий и покушение на сбыт наркотиков в исправительном учреждении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Sledcomrf.ru Колония

По данным следствия, осужденный работал в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. С августа 2020 по март 2021 года он по просьбе заключённых снабжал их наркотиками, средствами связи и другими вещами, получая их от посредников. За это он получал взятки в размере от 1 до 16 тыс. рублей.

Сотрудник попался 23 марта 2021 года, пытаясь в очередной раз пронести на территорию колонии крупную партию наркотиков. Запрещённое вещество у него нашли при прохождении пропускного пункта.

«После этого, в рамках возбужденного уголовного дела в квартире молодого человека проведён обыск и обнаружен еще один сверток с наркотиками, которые он собирался также пронести на территорию исправительного учреждения с целью сбыта осужденным», — отметили в управлении.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Он также попросил рассмотреть его дело в особом порядке, на что получил согласие. В результате бывший сотрудник колонии получил 7 лет лишения свободы условно.