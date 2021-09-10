Варшава, 10 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Председатель Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек на странице в соцсети Twitter прокомментировал конфликт между игроком национальной сборной Польши Камилем Гликом и футболистом сборной Англии Кайлом Уокером, который произошел между ними во время матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира (ЧМ) — 2022.

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По ходу конфликта, который произошел между игроками в конце первого тайма, менеджеры сборной Англии сказали судье, что Уокер подвергся оскорблениям на почве расизма.

«Сперва они встают на колено [имеет ввиду участие футболистов сборной Англии в акции Black lives matter], а после этого Уокер с презрением смотрит на Глика и не пожимает ему руку. Абсолютное лицемерие, вот с чего все начинается», — отметил Бонек.