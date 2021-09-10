Кливленд, США, 10 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. После проверки сообщений о стрельбе на авиабазе американских ВВС Райт-Паттерсон около Дейтона (штат Огайо) снято оцепление зданий. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба 88-го авиакрыла этой базы.

Стрельба

«Все чисто. Режим ЧС снят на авиабазе ВВС США Райт-Паттерсон. Оцепление снято», — говорится в сообщении.

При этом данные о возможных жертвах и пострадавших в результате стрельбы, а также подробности проведенной на авиабазе проверки не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиабаза Райт-Паттерсон в американском штате Огайо была переведена в режим чрезвычайной ситуации из-за сообщений о стрельбе на объекте.