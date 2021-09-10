Москва, 10 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Новой Москве в спортивно-событийном кластере «Прокшино» создадут первый в столице профессиональный дайвинг-центр. Он появится в составе аквакурорта площадью 15 тыс. кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

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В дайвинг-центре простроят бассейн с глубиной 27 метров для обучения фридайвингу и дайвингу. Также на базе центра откроется Академия подводного спорта.

В настоящее время в Москве предельная глубина бассейнов в подобных объектах не превышает 12 метров. Дайвинг-центр в «Прокшино» станет единственной площадкой профессионального уровня в столичном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в кластера «Прокшино» построят крупный аквакурорт.

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