Сеул, 10 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. После выхода на пенсию размер ежемесячной пенсии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составит 13,9 млн вон (~$11,8 тыс). Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на данные министерства внутренних дел и безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно данным, представленным представительницей оппозиционной партии «Сила народа» Ли Ён, после выхода на пенсию Мун Чжэ Ин будет получать 166,9 млн вон (~$142,7 тыс.) в год.

Известно, что Мун Чжэ Ин станет единственным живым экс-президентом Южной Кореи, который будет получать президентскую пенсию. Четыре предыдущих президента были лишены данного права в связи с импичментом, отстранением от должности и заключением в тюрьму.

Напомним, что срок полномочий Мун Чжэ Ина заканчивается в мае 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода на пенсию Мун Чжэ Ин вместе со своей супругой Ким Чжон Сук намерены поселиться в деревне Пхёнсан провинции Кёнсан-Намдо.

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