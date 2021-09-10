Ташкент, 10 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Постановление правительства Узбекистана по созданию экологической полиции готовится при содействии заинтересованных сторон и ведомств, по инициативе президента страны, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

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«Экологическая полиция будет ответственна за предотвращение незаконной вырубки деревьев, выбрасывания отходов в неположенных местах и другое», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что экополиция будет работать в тесном сотрудничестве с представителями местной исполнительной власти, институтами гражданского общества, а также жителями.